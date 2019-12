FOTO – Sensi pensa all’Inter: “Presto si riparte con più voglia di prima!”

Sensi si gode le vacanze ma freme per tornare subito in campo con la maglia dell’Inter. Il numero 12 nerazzurro, attraverso un post su Instagram, condivide il suo stato d’animo con i tifosi interisti

RELAX E VOGLIA – “Ultimo giorno di festa poi si riparte con più voglia di prima!“. Stefano Sensi è a Cortina d’Ampezzo per Natale, dove si gode gli ultimi giorni di vacanza per ricaricare le pile in vista della ripresa. L’Inter lo aspetta a pieno regime dopo il lungo infortunio che lo ha visto tornare in campo solo nel finale contro il Genoa. Il centrocampista nerazzurro non vede l’ora di tornare protagonista. Di seguito il suo post.