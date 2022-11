FOTO – Sensi: «Farò di tutto per tornare prima possibile. Rivoglio il campo»

Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito al Monza, ha pubblicato un nuovo post a seguito del grave infortunio occorsogli durante il match contro l’Hellas Verona.

INFORTUNIO – Stefano Sensi è uscito in lacrime a seguito di un contrasto durante Monza-Verona. In seguito il Monza ha pubblicato un comunicato rendendo nota l’entità della lesione (vedi articolo). Ebbene pochi minuti fa il centrocampista italiano di proprietà dell’Inter ha condiviso un post su Instagram con all’interno il seguente messaggio e la seguente foto. “Sono un ragazzo molto fortunato, ho tutta dalla vita: una famiglia che mi ama, faccio il lavoro più bello del mondo e ci sono tante persone che mi vogliono bene. Purtroppo, questi incidenti, capitano; cercherò di stare vicino ai miei compagni anche da fuori e farò di tutto per tornare il prima possibile. Rivoglio il campo“.

Fonte: Instagram Stefano Sensi