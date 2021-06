FOTO – Sensi estasiato: «Grazie Bocelli, onore immenso poterti ascoltare»

Sensi domani potrà solo fare il tifo per la Nazionale Italiana, impegnata nei quarti di finale degli Europei, come un tifoso azzurro qualsiasi. Il centrocampista dell’Inter nel frattempo è in Toscana, dove ha potuto trascorrere una gradita serata in compagnia – tra gli altri – di Bocelli

MUSICA, MAESTRO – Terminata prima ancora di iniziare l’avventura a Euro 2020 causa infortunio, le vacanze estive di Stefano Sensi procedono a gonfie vele. Ultima settimana di relax prima di rimettersi al lavoro con l’Inter agli ordini del nuovo allenatore Simone Inzaghi. E poi chissà. Dal mercato può arrivare – forse a sorpresa – qualche occasione da non perdere (vedi focus). Intanto il numero 12 nerazzurro, a Forte dei Marmi, si rilassa in compagnia di un grande tifoso VIP interista, Andrea Bocelli. Al termine del “concerto”, Sensi ha voluto dedicare un pensiero al tenore: “Grazie Bocelli per questa magnifica serata! È stato un immenso onore poterti ascoltare”. Di seguito il post corredato da foto che Sensi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.