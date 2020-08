FOTO – Sensi carica l’Inter alla vigilia dell’Europa League: “Pronti a lottare”

Sensi è a disposizione di Conte per l’Europa League dopo un lungo periodo di assenza per infortunio. Il centrocampista dell’Inter, in attesa di tornare a mettere minuti nelle gambe, carica tutti sui social

GRIDO DI BATTAGLIA – Stefano Sensi usa poche ma significative parole alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen: “Pronti a lottare”. I quarti di Europa League sono sempre più vicini e l’ex Sassuolo lancia la sfida ai tedeschi per il passaggio del turno. Zero minuti agli ottavi contro il Getafe, Sensi spera di poter tornare in campo almeno per uno spezzone a partita in corso in caso di necessità. Di seguito il post su Instagram del numero 12 nerazzurro.