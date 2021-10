FOTO − Sassuolo-Inter, spogliatoio pronto: la maglia per la gara del Mapei

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Sassuolo-Inter, match valido per la settima giornata di Serie A. Il club, tramite il proprio account ufficiale di Twitter, ha aggiornato i propri tifosi sulla scelta del colore della maglia con la quale Lautaro Martinez e compagni scenderanno questa sera al Mapei

MAGLIA − Sassuolo-Inter ci siamo quasi. Tutto pronto in casa Inter per la gara di Reggio Emilia, valida per la settima giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi è a caccia dei tre punti dopo i due pari consecutivi contro Atalanta e Shakhtar Donetsk. Intanto, lo spogliatoio nerazzurro è già pronto, queste le immagini postate dall’account Inter.it.

Maglia bianca classica, dunque, per l’Inter. La stessa indossata martedì sul campo dello Shakhtar Donetsk in Champions League.