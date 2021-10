FOTO – Sassuolo-Inter, i nerazzurri al Mapei Stadium: tutti concentrati

Sassuolo-Inter si giocherà stasera alle ore 20.45 al Mapei Stadium (QUI le formazioni ufficiali). I nerazzurri di Inzaghi sono allo stadio e le espressioni sono molto concentrate. Di seguito le foto pubblicate dal club nerazzurro su Twitter

CONCENTRATI – Manca ormai poco a Sassuolo-Inter, sfida valida per la settima giornata di Serie A e ultima prima della sosta per le Nazionali. I nerazzurri sono sul prato verde del Mapei Stadium e le loro espressioni dicono tutto: la partita è importante per la classifica, per il morale e per chiudere bene prima di partire ognuno verso il proprio Paese.

Edin Dzeko, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries e Joaquin Correa sono i protagonisti degli scatti pubblicati dall’Inter su Twitter.