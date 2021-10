FOTO – Sanchez polemico: «Nel posto sbagliato non puoi brillare!»

Sanchez ha assistito dalla panchina alla rimonta dell’Inter contro il Sassuolo. Su Instagram, l’attaccante cileno ha mandato un messaggio criptico che sa di polemica riguardo alla sua esclusione.

Alexis Sanchez non è sceso in campo in Sassuolo-Inter, né tra i titolari né tra i giocatori scelti da Simone Inzaghi per ribaltare il match nella ripresa. L’attaccante cileno non sembra averla presa bene e quando la partita volgeva al termine ha postato questo messaggio sul suo profilo Instagram: “Renditi conto che puoi valere molto ma se sei nel posto sbagliato non brillerai”. Ad accompagnare queste parole, l’immagine di un’auto sportiva immersa nel fango. Di seguito il post dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Alexis Sanchez