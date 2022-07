FOTO − Sanchez più che mai motivato: «Continua a migliorarti sempre»

Sanchez è oggetto di mercato in uscita dell’Inter. Sul giocatore c’è il Marsiglia (vedi articolo). Intanto, il ‘Leone’ si allena ad Appiano Gentile con la solita costante motivazione

MOTIVATION − Alexis Sanchez può lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Il cileno vorrebbe giocare ancora la Champions League e starebbe ragionando sul Marsiglia. Intanto, si allena ad Appiano Gentile con tutta la squadra. Domani l’Inter scenderà in campo contro il Lione per la quarta amichevole precampionato. Sanchez sempre motivato sui social. Così ha postato su Instagram: «Fallo per te, solo tu conosci tuoi limiti. Cerca di crescere e migliorarti sempre e di fronte a qualsiasi circostanza di vita».

Da capire se domani Sanchez prenderà parte alla gara contro il Lione.