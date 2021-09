FOTO – Sanchez pensa al Cile: «Triste, ma sempre orgoglioso di voi!»

Sanchez non potrà essere in campo nel match del Cile contro il Brasile a causa dei suoi continui problemi fisici. Su Instagram, l’attaccante dell’Inter ha dedicato un pensiero ai suoi compagni di nazionale.

FORZA CILE! – L’ennesimo acciacco muscolare ha impedito ad Alexis Sanchez di rispondere alla convocazione della sua nazionale. Il suo recupero procede e Simone Inzaghi spera di averlo presto a disposizione per i prossimi match che attendono l’Inter al rientro dalla sosta (vedi articolo). Su Instagram, il cileno ha dedicato un pensiero ai propri compagni impegnati tra poche ore nella sfida contro il Brasile: “Non potete immaginare quanto sia triste per non essere con voi… ma so che lo farete nel miglior modo possibile (come sempre) e qualunque cosa accada sono orgoglioso di voi. Andiamo Cile!”. Di seguito il post dal suo account Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alexis Sanchez (@alexis_officia1)