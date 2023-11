FOTO – Sanchez entra e fa la differenza. Toloi espulso!

Altro buon ingresso in campo per Alexis Sanchez nella partita tra Atalanta ed Inter. Il calciatore cileno pubblica su Instagram una foto che riassume la sua serata.

OTTIMO INGRESSO – Poco tempo a disposizione per Alexis Sanchez, quello giusto per fare la differenza ed incidere sul 2-1 della sua Inter contro l’Atalanta. Il cileno è entrato al minuto 86 per Lautaro Martinez e ha fatto molto bene. Prima lo slalom in area di rigore in contropiede concluso con un tiro a fin di palo, poi la partenza su passaggio in verticale di Kristjan Asllani valsa l’espulsione per doppia ammonizione di Rafael Toloi. Sanchez è astuto, mette davanti alla palla il suo corpo e si fa fermare irregolarmente. Il giocatore lo sottolinea su Instagram.

La prossima occasione da titolare potrebbe arrivare proprio mercoledì in Champions League.