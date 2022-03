FOTO – Sanchez e Vidal, sorrisi in allenamento con il Cile

L’Inter attende la sfida con la Juventus del prossimo 3 aprile con grande ansia. I nerazzurri, in caso di vittoria, terrebbero vive le speranze scudetto altrimenti saluterebbero definitivamente. Intanto c’è la sosta nazionali con Alexis Sanchez e Arturo Vidal impegnati col Cile.

SORRISI – L’Inter lavora ad Appiano Gentile preparando la sfida del 3 aprile contro la Juventus. Un crocevia fondamentale per lo scudetto con i nerazzurri che, in caso di sconfitta, saluterebbero definitamente ogni ambizione. Intanto, dai ritiri delle varie nazionali, arrivano scatti dei calciatori nerazzurri.

Vidal e Sanchez, volati oltreoceano per aggregarsi al Cile, sorridono e si allenano con la Roja. Il Cile non è ancora qualificato a Qatar2022 ma il buonumore nello spogliatoio non manca.