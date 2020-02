FOTO – Sanchez e lo stop ad Appiano Gentile: “Inter, niente partita oggi”

Inter-Sampdoria non si giocherà per precauzione a causa dei contagi di Corovirus in Lombardia (QUI il comunicato ufficiale). Uno dei possibili protagonisti del match era Alexis Sanchez

NON SI GIOCO – Attraverso il proprio account Instagram, Alexis Sanchez ha mandato un messaggio ai proprio follower pubblicando una foto da Appiano Gentile. Questo il post dell’attaccante dell’Inter: