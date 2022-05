FOTO − Sanchez determinato più che mai: «Dedizione in ciò che ami»

Dopo l’esultanza in stile Supercoppa Italiana (vedi articolo), Sanchez ha espresso tutta la sua voglia e il suo amore per il calcio. L’attaccante dell’Inter dovrà mettere questa voglia anche sul campo

LA VOGLIA − E’ un Sanchez molto social quello di oggi con la storia su Instagram in stile esultanza Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus e un post in cui esprime l’amore e la passione per il calcio. Il cileno è entrato bene in campo contro l’Udinese dando brio alla squadra di Simone Inzaghi. La speranza è che Sanchez confermi tutta questa voglia anche sul campo per aiutare l’Inter alla vittoria dello Scudetto. Questo il post su Instagram: «Passione e dedizione in ciò che ami. Almasoul».