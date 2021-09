FOTO – Sanchez celebra il ritorno in campo con la maglia dell’Inter

Alexis Sanchez è entrato in campo nel corso di Inter-Bologna. Per il cileno si è trattato dell’esordio stagionale con la maglia nerazzurra: esordio celebrato attraverso un post su Instagram

ESORDIO – Alexis Sanchez è stato fermo per diverse settimane a causa di un infortunio patito con il Cile nel corso del primo match di Copa America. Il cileno, nella serata di ieri, è entrato nel corso di Inter-Bologna: venti minuti sul terreno di gioco in cui ha servito l’assist a Dzeko per il gol del momentaneo 5-0. Il cileno, attraverso un post sul suo account di Instagram, ha voluto celebrare il ritorno in campo con la maglia nerazzurra. Di seguito il suo post