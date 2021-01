FOTO – Sanchez: Â«Bello tornare qui. L’Udinese la mia prima casa in ItaliaÂ»

FOTO – Sanchez: «Bello tornare qui. L’Udinese la mia prima casa in Italia»

Alexis Sanchez Atalanta-Inter

Sanchez torna a giocare contro l’Udinese da avversario, la sua “prima casa” così come scritto attraverso i social in vista della partita ti oggi in programma alle 18.

DA AVVERSARIO – Sanchez con la maglia dell’Inter torna a giocare contro l’Udinese da avversario, queste le sue parole pubblicate nei social in vista della sfida di oggi alle 18: “È sempre bello tornare nella mia prima casa qui in Italia“. Di seguito il post pubblicato su Instagram che lo ritrae in campo con la maglia dell’Udinese con Totò Di Natale.