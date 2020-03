FOTO – Sanchez non si ferma: allenamento con due compagni “particolari”

Sanchez è fermo in attesa di sapere quando l’Inter riprenderà gli allenamenti. L’attaccante, che non andrà in Cile perché le qualificazioni sudamericane sono state rinviate, ne ha approfittato per tenersi in forma in maniera particolare.

SEMPRE ATTIVO – Alexis Sanchez ha, evidentemente, una casa piuttosto grande e dotata di ampio giardino. L’attaccante dell’Inter, attraverso il suo profilo Instagram, ha postato foto e video del suo allenamento, nel quale era accompagnato dai suoi due cani. Non potendo avere contatti diretti con altre persone è comunque riuscito a trovare un modo particolare per tenersi in forma. “Allenamento in casa”, il suo messaggio.