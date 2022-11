FOTO – Salcedo segna un capolavoro con il Bari, Agoumè commenta

Eddie Salcedo ha segnato un gran gol nella partita di oggi con il Bari contro il Sudtirol (vedi articolo). Lucien Agoume ha commentato il gol dell’attaccante di proprietà dell’Inter.

MERAVIGLIA – Eddie Salcedo ha trovato il suo primo gol in Serie B nella gara tra Bari e Sudtirol. Da aggiungere, che gol, perché il classe 2001 ha realizzato una meraviglia. A fargli i complimenti è un altro nerazzurro in prestito, però in Francia, Lucien Agoumè. Il centrocampista ha commentato così il gran gol dell’ex compagno all’Inter.

Questo il commento su Instagram di Lucien Agoumè alla rete di Eddie Salcedo sul post della Lega Serie B