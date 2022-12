FOTO – Reggina-Inter, amarcord livello Adriano: ricordate la sfida 2015?

La Reggina si prepara ad affrontare l’Inter allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, domani (giovedì) alle ore 18.00. La sfida, anche se solo amichevole, tra i fratelli Simone e Filippo Inzaghi è molto attesa in città e dai tanti tifosi interisti presenti in Calabria. Nel frattempo il club reggino ricorda come finì il 15 gennaio 2005

AMARCORD – La Reggina e l’Inter hanno sempre dato vita a sfide interessanti e mai banali in passato, quando il club amaranto militava in Serie A. Giovedì alle ore 18 si incontrano nuovamente anche se solo in amichevole, ma anche in questo caso gli spunti non mancano, a iniziare dall’incontro/scontro tra i fratelli Simone e Filippo Inzaghi. Intanto il club calabrese ricorda una delle tante vecchie sfide, ovvero quella che risale al 15 gennaio 2015 scegliendo come testimonial Adriano: “Gli amaranto disputano una grande partita, tutta cuore ed orgoglio, bloccando l’Inter sullo 0-0 e sfiorando, nel finale, la vittoria”, scrive la Reggina.

#RegginaInter 0️⃣-0️⃣ | 15 gennaio 2005 Gli amaranto disputano una grande partita, tutta cuore ed orgoglio, bloccando l’Inter sullo zero a zero e sfiorando, nel finale, la vittoria.#NelCuoreUnaBandiera 🇱🇻 pic.twitter.com/qpCMiAK3Lb — Reggina 1914 (@Reggina_1914) December 21, 2022

Domani non ci sarà Adriano, ma molto probabilmente farà il suo ritorno in campo Romelu Lukaku.