FOTO – Real Madrid-Inter, “Men in black and blue”. “6 agenti pronti a tutto”

Pallone Champions League 2020-2021, foto UEFA

L’Inter presenta la partita di stasera in Champions League contro il Real Madrid con una locandina da film e 6 difensori nerazzurri protagonisti

TWEET – Una locandina da film pubblicata tramite Twitter per presentare Real Madrid-Inter. Una pellicola che si intitola “Men in black and blue. The threat comes from Galacticos“. In questa immagine si vedono protagonisti 6 difensori nerazzurri. Si tratta di Alessandro Bastoni, Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar, Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia. Nel messaggio del post si legge. “| CIAK Una nuova missione. Una minaccia galáctica. Sei agenti pronti a tutto. Preparatevi all’azione, il terzo capitolo sta per cominciare…#UCL #InterUCLegacy“.