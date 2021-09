FOTO − Ranocchia “in volo” ad Appiano Gentile verso Sampdoria-Inter

In attesa del ritorno dei giocatori impegnanti con le rispettive nazionali, l’Inter si sta preparando in vista di Sampdoria-Inter. Ranocchia in formato aeroplano ad Appiano Gentile

LAVORO − Simone Inzaghi sta lavorando, al momento, con un gruppo molto dimezzato in vista di Sampdoria-Inter. Ben 14 giocatori, infatti, sono partiti per dare una mano alle rispettive nazionali in vista delle qualificazioni per i prossimi Mondiali del 2022. Ad Appiano Gentile sono rimasti in 11 tra cui Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Roberto Gagliardini, nonché Alexis Sanchez in fase di recupero e alcuni giovani. Su Twitter, Ranocchia ha pubblicato una foto di allenamento, che lo vede in volo tra i propri compagni. Di seguito il post.