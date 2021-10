FOTO – Ranocchia spinge in allenamento in vista di Lazio-Inter

Ranocchia potrebbe trovare spazio nelle prossime partite dell’Inter, visto il fitto calendario dei nerazzurri. Sui propri social, il difensore centrale ha postato una foto della seduta odierna di allenamento.

PINETINA – La sosta per le nazionali sta finalmente per finire. I calciatori europei hanno già terminato i propri impegni con le rispettive nazionali e all’appello mancano ormai solo i sudamericani (vedi articolo). Il resto del gruppo a disposizione di Simone Inzaghi intanto suda e lavora ad Appiano Gentile per preparare nel migliore dei modi la prossima partita di Serie A contro la Lazio, in programma sabato. Sui propri social, Andrea Ranocchia si dimostra pronto e carico per le prossime sfide dell’Inter, in campionato e Champions League. Per il difensore classe ’88 potrebbe anche esserci spazio visti gli impegni ravvicinati che attendono i nerazzurri nel prossimo tour de force. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia