FOTO – Ranocchia si congratula coi compagni: “Altra grande vittoria!”

Condividi questo articolo

Andrea Ranocchia esulta assieme ai compagni per la vittoria in Inter-Bologna. Ecco il commento del difensore nerazzurro.

AVANTI – Andrea Ranocchia sembrava potesse partire titolare in Inter-Bologna. Invece Antonio Conte preferisce affidarsi alla difesa titolare, lasciando il numero 13 in panchina. Ma, a fine gara, anche il difensore si unisce alla gioia per la vittoria contro i rossoblu. Ecco il suo commento: “Altra grande vittoria! Forza Inter! ⚫🔵“.