FOTO − Ranocchia scherza con Brozovic: «Dove vai Brozo?»

Sono giorni di ritiro e di prime amichevoli per l’Inter con la rosa di Simone Inzaghi che si va via via sempre più ricompattando. Ranocchia tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato un post in cui ferma in allenamento Brozovic

ALLENAMENTO − L’Inter continua la sua fase di ritiro ad Appiano Gentile. Tra poco, gli uomini di Simone Inzaghi scenderanno nuovamente in campo per la terza amichevole stagionale contro la Pergolettese. La rosa a disposizione del nuovo allenatore nerazzurro si sta via via ricompattando con i big ormai di rientro, domani toccherà a Romelu Lukaku. Intanto, la serenità non manca alla Pinetina, con Andrea Ranocchia che ha pubblicato su Instagram una fotografia che lo ritrae mentre ferma Marcelo Brozovic. Questa l’ironica didascalia: «Dove vai Brozo?».

