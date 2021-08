FOTO – Ranocchia non sta nella pelle! Parte il conto alla rovescia: «-5»

Ranocchia è uno dei leader dello spogliatoio dell’Inter e, anche come riserva, ha dimostrato la sua utilità nelle ultime stagioni. Il difensore centrale non vede l’ora che inizi il prossimo campionato e su Instagram lancia il conto alla rovescia.

MANCA SEMPRE MENO – Dopo un ottimo ritiro, Andrea Ranocchia è pronto a calarsi nella nuova stagione con la maglia dell’Inter, potendo sfoggiare lo scudetto sul petto. I nerazzurri proveranno a difendere il titolo fin dalla prima gara contro il Genoa, in programma sabato 21 agosto alle ore 18:30. Sul proprio profilo Instagram, Ranocchia carica i tifosi facendo il conto dei giorni che mancano all’esordio ufficiale: “-5”. Sale la tensione per questo nuovo inizio e i giocatori dell’Inter sono pronti a scendere in campo e a tornare a condividere le proprie emozioni con i tifosi a San Siro. Di seguito il post dall’account ufficiale di Ranocchia.

