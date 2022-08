FOTO − Ranocchia non molla: «Lottando, posso dirvi che tornerò presto»

Ranocchia ha subito un brutto infortunio alla caviglia durante Napoli-Monza. L’ex Inter è apparso determinato sui social e con la voglia di lottare e rientrare al più presto

LOTTARE − Infortunio alla caviglia importante per Andrea Ranocchia che si è fatto male durante l’ultima gara di campionato tra Napoli e Monza, terminata 4-0 per gli azzurri. Caviglia sotto per l’ex Inter durante un intervento difensivo. Sul suo account Instagram, il difensore ha aggiornato sulle sue condizioni: «Lottando! Grazie a tutti per i vostri messaggi. Posso solo dirvi che tornerò presto».

Un grande in bocca al lupo al difensore, professionista esemplare.