FOTO – Ranocchia non fa rimpiangere de Vrij in Inter-Napoli: «Che vittoria!»

Ranocchia ha sostituito l’infortunato de Vrij contro il Napoli. Sui propri social, il centrale difensivo ha sottolineato l’importanza di questo successo per i nerazzurri (vedi articolo).

MURO – Andrea Ranocchia è stato scelto da Simone Inzaghi per sostituire l’indisponibile Stefan de Vrij al centro della difesa e ha ripagato il tecnico con una grandissima prestazione. Il centrale ha annullato gli attaccanti del Napoli, ingaggiando un duello senza esclusione di colpi prima con Victor Osimhen e poi con Andrea Petagna (qui le pagelle). L’Inter è uscita vittoriosa dallo scontro contro la temibile squadra allenata da Luciano Spalletti e il classe ’88 ha commentato così questo fondamentale successo dei nerazzurri: “Che vittoria importante!”. Ora torna la Champions League e a San Siro arriva lo Shakhtar Donetsk, in un’altra sfida da vincere a tutti i costi per l’Inter. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia