FOTO – Ranocchia, l’Inter e un anniversario speciale per il difensore

10 gennaio 2011, 10 gennaio 2022. Un anniversario speciale quello di oggi per Andrea Ranocchia, come ricorda il post dedicatogli dall’Inter sui propri canali social ufficiali.

ANNIVERSARIO – 11 anni di Inter, oggi, per Andrea Ranocchia. Un traguardo speciale per il difensore nerazzurro che il 10 gennaio 2011 si allenava per la prima volta con la maglia nerazzurra. Come ricorda la pagina Twitter ufficiale della società.

🐸 | TRAGUARDO Primo allenamento ➡️ ultimo allenamento

11 anni in nerazzurro e non sei invecchiato un giorno @23_Frog 🖤💙#ForzaInter pic.twitter.com/0wiJ5yPU3P — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 10, 2022

TRAGUARDO – “11 anni in nerazzurro e non sei invecchiato un giorno“, questo il messaggio dell’Inter per il giocatore.