FOTO – Ranocchia: "Inter, peccato per il risultato! 4 gare per qualificazione"

Andrea Ranocchia Inter

Andrea Ranocchia esprime la sua delusione per il pareggio in Shakhtar Donetsk-Inter, ma crede nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League

POST – Andrea Ranocchia è deluso per il pareggio 0-0, ottenuto ieri nella partita di Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter, ma non molla per la qualificazione agli ottavi di finale. Queste le parole del difensore dell’Inter. “Peccato per il risultato! 4 partite per giocarci la qualificazione“.