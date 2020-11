FOTO – Ranocchia, gioia post Sassuolo-Inter: “Vittoria del gruppo!”

Condividi questo articolo

Andrea Ranocchia Inter

Nonostante non sia sceso in campo durante Sassuolo-Inter giocatasi oggi, Andrea Ranocchia ha voluto comunque celebrare la vittoria ottenuta dai compagni attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”

GRUPPO UNITO – Andrea Ranocchia, nonostante non sia sceso in campo nella sfida vinta oggi dai nerazzurri contro il Sassuolo per tre reti a zero, ha voluto in ogni caso celebrare il risultato ottenuto dai compagni. Il difensore ha soprattutto sottolineato l’unità e la compattezza del gruppo, vero protagonista della vittoria di oggi. Ecco le sue parole, affidate al suo profillo ufficiale “Instagram”: “La vittoria di un gruppo! Forza Inter”.