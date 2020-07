FOTO – Ranocchia festeggia i 3 punti con il Torino: “Vittoria! Forza Inter”

Condividi questo articolo

Ranocchia festeggia la vittoria dell’Inter contro il Torino. La squadra di Conte reagisce allo svantaggio iniziale e porta a casa tre punti importanti per la classifica e per il morale. Di seguito il post Twitter del difensore nerazzurro

TRIONFO – Andrea Ranocchia si gode la vittoria dell’Inter con il Torino, importante sia per rialzare la testa dopo il pari con il Verona che per agganciare la Lazio al secondo posto in classifica. Il difensore scrive su Twitter: “Vittoria! Forza Inter”.