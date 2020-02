FOTO – Ranocchia fa 200 con l’Inter: “Un onore far parte di questo club”

Andrea Ranocchia, tramite il suo profilo di Instagram, festeggia il traguardo delle 200 presenze con la maglia dell’Inter. Traguardo raggiunto quest’oggi nella sfida di Europa League contro il Ludogorets.

ONORE – Andrea Ranocchia fa parte dell’Inter dal 2011. Il difensore italiano, quest’oggi, ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in maglia nerazzurra. Traguardo raggiunto in concomitanza con la vittoria per 2-0 sul campo del Ludogorets, nella sfida valida per i sedicesimi di Europa League. Ecco le parole di Ranocchia: “Il modo migliore per festeggiare le 200 presenze. Un onore far parte della storia di questo club”.