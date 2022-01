FOTO – Ranocchia esulta per il suo strepitoso gol in Inter-Empoli

Ranocchia ha realizzato uno stupendo gol in sforbiciata portando la sfida di Coppa Italia tra Inter e Empoli ai tempi supplementari. Il difensore nerazzurro celebra la sua prodezza sui social.

CAPOLAVORO – Quando tutto sembrava ormai perduto e l’Inter era a un passo dalla bruciante eliminazione in Coppa Italia, Andrea Ranocchia ha tirato fuori il coniglio dal cilindro realizzando una rete di pregevole fattura e portando l’incontro ai tempi supplementari. L’Inter ha poi sconfitto l’Empoli per 3-2 grazie alla rete di Stefano Sensi e si è qualificata per i quarti di finale (vedi articolo). Il difensore, capitano dei nerazzurri questa sera, sul proprio profilo Twitter ha pubblicato le foto della sua prodezza a San Siro. Non c’è nemmeno bisogno di un commento, le immagini parlano da sole. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia