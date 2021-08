FOTO – Ranocchia, duro lavoro ad Appiano Gentile: «Allenamento»

Ranocchia è pronto a iniziare una nuova stagione con la maglia dell’Inter. Su Instagram, il centrale difensivo mostra un’immagine dell’allenamento odierno a testimonianza del duro lavoro con cui gli uomini di Inzaghi stanno preparando l’esordio in campionato.

LAVORO SUL CAMPO – Con il rinnovo firmato a giugno, Andrea Ranocchia ha scelto di continuare la sua avventura all’Inter per almeno un altro anno. In questa stagione i nerazzurri proveranno a difendere lo scudetto e ad Appiano Gentile si suda e si lavora duramente con solo questo obiettivo in testa. Il difensore, su Instagram, posta una sua foto alla Pinetina con una semplice parola ad accompagnarla: “Allenamento”. Il gruppo è concentrato e con Simone Inzaghi non si sta lasciando nulla al caso nella preparazione della prossima stagione, che inizierà con il match contro il Genoa (vedi articolo). Di seguito il post dall’account Instagram di Ranocchia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Ranocchia (@andrearanocchia)