FOTO – Ranocchia concentrato per il Bologna: «A lavoro»

L’Inter come detto si avvicina alla prima sfida del 2022 contro il Bologna del 6 gennaio. Andrea Ranocchia, sui propri canali social, è concentrato per la sfida ai rossoblù. Simone Inzaghi non dovrebbe schierarlo dal primo minuto ma il suo impiego sarà fondamentale visti i tanti turni ravvicinati.

CONCENTRAZIONE – Non servono tante parole per far capire quanto alta sia la concentrazione in allenamento. Nel report pubblicato dall’Inter quest’oggi ci sono tante foto di giocatori sorridenti e rilassati ma anche super concentrati per la prima sfida del 2022 che aprirà un ciclo di fuoco (vedi articolo).

Ranocchia, sui propri canali social, annuncia così il lavoro in corso. «A lavoro» usato come didascalia certifica l’attenzione massima di tutti i componenti dell’Inter. L’obiettivo è uno solo.