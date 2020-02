FOTO – Ranocchia, con Ludogorets-Inter raggiunto importante traguardo!

Condividi questo articolo

Ranocchia raggiunge un importante traguardo con la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro su Twitter si complimenta con il difensore, che in occasione della sfida con il Ludogorets indossa la fascia di Capitano

TRAGUARDO – Andrea Ranocchia, titolare in Ludogorets-Inter, raggiunge il traguardo delle duecento presenze in maglia nerazzurra: “E con quella di stasera fanno 200 presenze ufficiali con la maglia dell’Inter per Andrea Ranocchia!”, scrive l’Inter su Twitter.