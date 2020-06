FOTO – Ranocchia, carica in vista di Napoli-Inter:...

FOTO – Ranocchia, carica in vista di Napoli-Inter: “Pronti a ripartire”

Ranocchia suona la carica in vista di Napoli-Inter, gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il difensore si fa portavoce del gruppo tramite il proprio account Instagram

CARICA SOCIAL – Andrea Ranocchia scalda i motori: “Pronti a ripartire”. Questo il messaggio del giocatore su Instagram a pochi giorni da Napoli-Inter. Gli uomini di Antonio Conte faranno il loro ritorno ufficiale in campo dopo la sconfitta di ormai tre mesi fa in casa della Juventus. Continuano gli allenamenti di preparazione in vista della gara di ritorno di Coppa Italia, partendo dallo 0-1 dell’andata disputata a febbraio. Di seguito il post del numero 13 nerazzurro.