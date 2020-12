FOTO – Ranocchia: “Borussia Monchengladbach-Inter, siamo ancora vivi!”

Andrea Ranocchia Inter

Andrea Ranocchia esulta per l’importante vittoria ottenuta in Champions League dalla squadra nerazzurra in Borussia Monchengladbach-Inter

POST – Queste le parole di Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, tramite il proprio profilo Instagram dopo l’importante vittoria in Champions League conquistata ieri sera sul campo del Borussia Monchengladbach. “Siamo ancora vivi! 💪💪 #ForzaInter #Inter #UCL #UefaChampionsLeague #BorussiaInter #BMGInter”.