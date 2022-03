FOTO – Ranocchia al lavoro in vista di Torino-Inter: chance da titolare?

Ranocchia guarda al prossimo impegno dell’Inter, vale a dire la sfida con il Torino in programma domenica alle ore 20.45 e valevoli per la ventinovesima giornata di Serie A. Il difensore nerazzurro potrebbe avere una chance dal 1′ data l’assenza certa di de Vrij, anche se al momento non è il favorito (vedi articolo)

CONCENTRAZIONE – Andrea Ranocchia è pronto a giocarsi le sua chance in vista di Torino-Inter. Il difensore nerazzurro, infatti, è tra i possibili sostituti di Stefan de Vrij, infortunatosi contro il Liverpool e che si rivedrà dopo la sosta, ossia per il big match con la Juventus.

SCELTA FAVORITA – Attualmente Ranocchia non è la prima scelta in vista di domenica sera: Simone Inzaghi infatti sta pensando di spostare Milan Skriniar al centro della difesa con Danilo D’Ambrosio nel ruolo solitamente ricoperto dallo slovacco. Occhio però, la prossima sfida con la Fiorentina potrebbe essere l’occasione giusta.