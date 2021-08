FOTO – Radu scherza con Lautaro Martinez e Correa dopo Verona-Inter

Ionut Radu ha scherzato con Lautaro Martinez e Joaquin Correa dopo i gol che ieri hanno permesso ai nerazzurri di ribaltare (da 1-0 a 1-3) Verona-Inter.

GIORNATA DI MATE – Ionut Radu scherza e celebra i compagni di squadra Lautaro Martinez e Joaquin Correa dopo i gol che ieri si sono rivelati decisivi in Verona-Inter. “Oggi mate per tutti?” il messaggio del secondo portiere nerazzurro, celebrando proprio la bevanda che in sudamerica è tanto apprezzata. E l’Argentina non fa alcuna differenza. Di seguito il post pubblicato da Radu sul suo profilo ufficiale Instagram.

