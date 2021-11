FOTO – Radu scherza con un compagno dell’Inter: «Ottima lezione col maestro!»

Radu scherza in allenamento con Barella. Il portiere dell’Inter, attraverso il proprio account Instagram, ha postato una foto con il centrocampista nerazzurro.

MAESTRO – Ionut Andrei Radu non è ancora sceso in campo con la maglia dell’Inter in questa stagione, ma il portiere non perde il sorriso e la voglia di divertirsi anche in allenamento. Sul proprio account Instagram, il classe ’97 ha postato una foto con Nicolò Barella in cui i due calciatori sono impegnati in una discussione: “Ottima lezione col maestro”. Una faccina sorridente e un bicchiere di vino accompagnano queste parole. Il buonumore non manca mai ad Appiano Gentile, neanche prima di un match delicato come quello con il Napoli di Luciano Spalletti. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Ionut Andrei Radu