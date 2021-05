FOTO − Radu celebra la vittoria dell’Inter: «Sensazioni sempre speciali»

PRIMA DA TITOLARE − Contro la Roma, Andrei Radu ha giocato per la prima volta da titolare in Serie A con la maglia dell’ Inter . Il portiere rumeno, che aveva giocato il secondo tempo di Inter-Sampdoria ( vedi tabellino della gara ), è stato preferito ieri a Samir Handanovic , disputando tutti e 90 minuti più recupero della partita contro i giallorossi. Sul 2-0 per l’Inter, ha subito la rete del centrocampista armeno della Roma Henrikh Mkhitaryan su un tiro potente e ravvicinato. Per il resto, si è distinto bene, difendendo i pali nerazzurri. Sul suo profilo ufficiale di Instagram ha voluto celebrare la quindicesima vittoria consecutiva a San Siro dell’Inter attraverso la tradizionale foto gruppo prima del fischio d’inizio e quella di una sua parata. In didascalia anche il seguente commento: «Un’altra bella vittoria di squadra a San Siro… con sensazioni sempre speciali». Di seguito le foto pubblicate da Radu su Instagram.

