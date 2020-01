FOTO – Prima gioia per Bastoni in Lecce-Inter,...

FOTO – Prima gioia per Bastoni in Lecce-Inter, il messaggio del club

Condividi questo articolo

In Lecce-Inter, Alessandro Bastoni ha portato in vantaggio i suoi. Primo gol in nerazzurro per il difensore classe ’99, e appena il secondo in Serie A. Ecco il messaggio di celebrazione del club.

PRIMA GIOIA – Al 72′ di Lecce-Inter, Alessandro Bastoni ha colpito perfettamente un cross di Cristiano Biraghi, insaccando di testa il primo gol con la maglia nerazzurra. È a malapena il secondo gol da professionista, dopo l’unica rete messa a segno con la maglia del Parma nella scorsa stagione. Una gioia strozzata per il giovane difensore, dato che cinque minuti dopo i giallorossi hanno trovato la rete del pareggio. Ecco il messaggio con cui l’Inter celebra il primo gol di Bastoni: “FIRST GOAL FOR INTER 👏🏼⚽️ @alessandrobastoni #LecceInter #Inter #ForzaInter #Bastoni #Goal #Celebration #Football”.