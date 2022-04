FOTO − Dal presidente all’imperatore dell’Inter, Zhang accoglie Adriano

In Inter-Milan grande ospite a San Siro, Adriano. L’imperatore brasiliano ha assistito alla vittoria dell’Inter per 3-0. Il presidente Steven Zhang ha ospitato Adriano nell’Inter HQ

RITORNO − Adriano è stato ospite dell’Inter in questi due giorni. L’imperatore ieri ha assistito alla grande vittoria dei nerazzurri contro il Milan per 3-0 in Coppa Italia. Il brasiliano ha esultato insieme alla San Siro nerazzurra ieri sera per l’accesso in finale di Coppa Italia. Il presidente Steven Zhang, tramite un post ufficiale sul suo Instagram, ha voluto accogliere Adriano all’Inter HQ, la sede in Viale della Liberazione.