FOTO – Pirola torna al Monza: «Felice di indossare questi colori»

Lorenzo Pirola, difensore dell’Inter tornato in prestito al Monza, ha pubblicato una foto in compagnia di Adriano Galliani, svelando tutta la sua gioia per il passaggio al club brianzolo.

DI NUOVO BIANCOROSSO – Lorenzo Pirola ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno in prestito al Monza. Il difensore di proprietà dell’Inter ha infatti pubblicato una foto in compagnia dell’Amministratore Delegato del club brianzolo Adriano Galliani, con le seguenti parole: «Felice di essere tornato e di indossare di nuovo questi colori. Forza Monza!».

