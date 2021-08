FOTO – Pinamonti carico dopo Parma-Inter: «Giochiamo con passione»

Andrea Pinamonti è sceso in campo ieri nella ripresa di Parma-Inter, amichevole vinta dai nerazzurri per 0-2. Nella giornata di oggi, il giocatore ha voluto commentare la vittoria attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

PASSIONE – “Giochiamo con passione”, con queste parole Andrea Pinamonti ha voluto commentare la vittoria di ieri in Parma-Inter, amichevole dove è sceso in campo nel secondo tempo. Partita che potrebbe essere l’ultima giocata in maglia nerazzurra dal giocatore in questa stagione, visto il corteggiamento dell’Empoli nei suoi confronti (vedi articolo).

