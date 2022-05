FOTO − Perisic suona la carica per Inter-Sampdoria: «Non mollare mai»

Perisic è il vero protagonista di questo periodo in casa nerazzurra e non solo per le gesta sul manto erboso. Il croato, in vista di Inter-Sampdoria, suona la carica per i compagni

MAI ARRENDERSI − Domenica pomeriggio l’Inter si giocherà lo Scudetto in casa contro la Sampdoria. C’è però da sperare in una sconfitta del Milan sul campo del Sassuolo. Intanto, ad Appiano Gentile serve fare gruppo tant’è che è stata organizzata una grigliata con la presenza anche della dirigenza (vedi articolo). Intanto, Ivan Perisic, assoluta protagonista dell’Inter fuori e dentro il campo, ha voluto suonare la carica ai suoi compagni tramite una storia su Instagram: «Non mollare mai, pienamente concentrati a domenica».