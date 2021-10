FOTO – Perisic sente aria di Inter-Juventus e si allena anche… in casa!

Perisic si prepara ad affrontare la Juventus nel prossimo turno di Serie A. L’esterno dell’Inter, sui propri social, ha postato la foto di un allenamento personalizzato in vista del match.

AL LAVORO – Quella con la Juventus non è mai una partita qualunque per Ivan Perisic. In passato, contro i bianconeri, l’esterno ha dimostrato di sentire molto la sfida, soprattutto quando ha incontrato sulla sua strada Juan Cuadrado. Con il colombiano sono state spesso scintille e duelli senza esclusioni di colpi. Sul proprio account Instagram, Perisic ha mostrato il suo allenamento casalingo in vista del match di domenica. Simone Inzaghi gli consegnerà la fascia sinistra e il compito di scardinare la difesa di Massimiliano Allegri con le sue incursioni. L’esterno non lascia nulla al caso nella preparazione verso questi importanti 90′. Di seguito la storia dal suo account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Ivan Perisic