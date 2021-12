FOTO – Perisic ripensa a Inter-Spezia. Arriva il commento ironico di Modric!

Perisic sta disputando un superlativo avvio di stagione e la prestazione in Inter-Spezia non fa eccezione. Sul proprio account Instagram, l’esterno nerazzurro ha postato alcune foto della gara, ricevendo un simpatico commento del fuoriclasse Modric.

BOTTA E RISPOSTA – Ivan Perisic ormai è sempre tra i migliori in campo in ogni partita dell’Inter. L’esterno croato si sta rendendo protagonista di una delle migliori stagioni nella sua carriera, forse la migliore sotto il punto di vista della continuità. Anche nel netto successo sullo Spezia è arrivata una prestazione solida e precisa (vedi articolo). Il classe ’89, attraverso il proprio profilo Instagram, ha postato una serie di foto della partita contro i liguri. Nei commenti spunta il fuoriclasse del Real Madrid Luka Modric, che scrive: “Guarda la palla, non i giocatori nelle due foto”. Puntuale la risposta divertita di Perisic: “Hai dimenticato che gioco in difesa, per di più in Italia”. L’umore del laterale croato è decisamente alto, così come il suo rendimento sul terreno di gioco. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Ivan Perisic