FOTO – Perisic ripensa all’assist per Dzeko in Inter-Shakhtar Donetsk

Perisic ha offerto una prestazione di qualità eccelsa in Inter-Shakhtar Donetsk (vedi articolo). L’esterno croato, su Instagram, è tornato sull’assist per il raddoppio di Dzeko.

CHE GIOCATA! – Ivan Perisic contro lo Shakhtar Donetsk è stato assolutamente immarcabile. Perfetto in fase difensiva e dominante in attacco, il croato ha messo lo zampino sul primo gol e ha firmato l’assist del secondo con un delizioso cross che Edin Dzeko ha dovuto solo appoggiare in rete. Attraverso il proprio account Instagram, il classe ’89 è tornato sull’azione del raddoppio dell’Inter, postando due foto e il video dell’azione. Il suo celebre doppio passo gli ha permesso di saltare l’avversario e poi con il sinistro ha dipinto la traiettoria per la testa del numero nove nerazzurro. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Ivan Perisic