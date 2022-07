FOTO – Perisic ricambia i saluti dell’Inter dopo il suo addio: «Per sempre!»

Perisic è ormai un giocatore del Tottenham, ma l’Inter non ha dimenticato tutto quello che ha fatto in nerazzurro. Il croato ha risposto ai saluti del suo ex club.

PER SEMPRE – Ivan Perisic ricambia il saluto dell’Inter oggi ri-condividendo tra le sue storie, il video pubblicato dal club nerazzurro su Instagram con un breve messaggio, ma importante: «Per sempre!» seguito dai colori nero azzurro.

Di seguito la storia pubblicata sui social da Perisic